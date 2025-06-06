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14:27, 6 июня 2025Мир

Раскрыты подробности ссоры Трампа и Маска

CNN: Слова Маска про файлы Эпштейна стали точкой невозврата в ссоре с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Заявление предпринимателя Илона Маска, что президент США Дональд Трамп может фигурировать в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна, могут стать точкой невозврата в их ссоре. Об этом пишет CNN.

«Несколько человек, знакомых с происходящим за кулисами и отчаянно звонивших друг другу, пытаясь погасить разгорающуюся вражду, назвали [слова Маска про "файлы Эпштейна"] переломным моментом, после которого пути назад уже не будет», — говорится в публикации.

Телеканал отмечает, что прежде Трамп и Маск спорили в основном о вопросах политики, однако теперь их ссора перешла на личный уровень. Многие опрошенные CNN свидетели конфликта заявили, что ожидали подобного развития событий, но были удивлены тому, насколько быстро это произошло.

Ранее Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле против Эпштейна. По словам миллиардера, именно это является причиной, по которой файлы по делу все еще опубликованы не полностью.

Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек, в том числе несовершеннолетних. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста.

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