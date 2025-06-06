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14:16, 6 июня 2025Спорт

Роднина высказалась о политической карьере Валиевой

Роднина о Валиевой в политике: Ее имя известно, его можно эксплуатировать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о политической карьере фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отметила, что не общалась с фигуристкой на этот счет. «Она достаточно раскрученная личность, благодаря телевидению. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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