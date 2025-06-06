Российский военкор назвал житомирским цирком ссору Маска и Трампа

Военкор Стешин о ссоре Маска и Трампа: Мы наблюдаем житомирский цирк в Одессе

Ссора миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой первый обвинил американского лидера в причастности к педофилии, напоминает житомирский цирк на гастролях в Одессе. Так назвал конфликт Маска и Трампа в Telegram российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист напомнил, что подобные ссоры, «да еще в таком виде», не выносятся на публику. По словам военкора, для описания происходящего уместно сравнить конфликт политика с миллиардером с «борцовским чемпионатом мира» в житомирском цирке, описанного писателем Валентином Катаевым.

В «смертельной схватке» на опилках цирковой арены, сходятся таинственные бойцы с совершенно дикими именами и прозвищами. Конферансье, бывший лошадиный барышник, умело подогревает публику провокационными криками и комментариями Дмитрий Стешин

При этом Стешин подчеркнул, что рано или поздно в США случится «внутриполитическая революция», которая заденет весь остальной мир. «Но сначала надо "решительно размежеваться", как писал [Владимир] Ленин. Этот процесс мы и наблюдаем», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.