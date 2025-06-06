Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 6 июня 2025Россия

Российский военкор назвал житомирским цирком ссору Маска и Трампа

Военкор Стешин о ссоре Маска и Трампа: Мы наблюдаем житомирский цирк в Одессе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Molly Riley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ссора миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой первый обвинил американского лидера в причастности к педофилии, напоминает житомирский цирк на гастролях в Одессе. Так назвал конфликт Маска и Трампа в Telegram российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист напомнил, что подобные ссоры, «да еще в таком виде», не выносятся на публику. По словам военкора, для описания происходящего уместно сравнить конфликт политика с миллиардером с «борцовским чемпионатом мира» в житомирском цирке, описанного писателем Валентином Катаевым.

В «смертельной схватке» на опилках цирковой арены, сходятся таинственные бойцы с совершенно дикими именами и прозвищами. Конферансье, бывший лошадиный барышник, умело подогревает публику провокационными криками и комментариями

Дмитрий Стешин

При этом Стешин подчеркнул, что рано или поздно в США случится «внутриполитическая революция», которая заденет весь остальной мир. «Но сначала надо "решительно размежеваться", как писал [Владимир] Ленин. Этот процесс мы и наблюдаем», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар по военным объектам Украины ракетами и беспилотниками

    В США заявили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

    Сотрудники ДПС спасли найденного на трассе краснокнижного хищника

    В результате атаки БПЛА в российском регионе пострадали жители

    Эксперт рассказала об «уволенном» главном воре в законе Москвы

    Три человека пострадали в Тамбовской области после налета украинских беспилотников

    В России задумались над смягчением уголовного законодательства

    Стало известно об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

    Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

    Ключевой ставке предсказали резкое снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости