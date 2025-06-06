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16:27, 6 июня 2025Мир

Шары Северной Кореи озадачили Запад

WSJ: Воздушные шары вокруг эсминца КНДР озадачили западных аналитиков
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / РИА Новости

Огромное количество воздушных шаров, найденных на фото вокруг перевернувшегося 21 мая эсминца военно-морского флота КНДР класса «Чхве Хён», озадачили западных аналитиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Все это загадка», — приводит издание слова морского эксперта Декера Эвелита. Он указал, что сама по себе подобная ситуация не имеет международных прецедентов.

В частности, специалисты сначала предположили, что подобным образом они могли быть использованы якобы для поднятия судна. Однако позже они опровергли эту гипотезу, так как указали на активное применение кранов, которые сыграли главную роль в стабилизации положения корабля. Сейчас они полагают, что шары применили, чтобы скрыть эсминец от фото спутников, либо для поддерживания его в состоянии равновесия.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что Северная Корея подняла и перевела в равновесное состояние перевернувшийся эсминец класса «Чхве Хён», который частично затонул в ходе церемонии спуска на воду. Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду, как нужно. Церемония проходила 21 мая в Чхонджине. Он назвал произошедшее недопустимой серьезной аварией и преступлением, а также потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

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