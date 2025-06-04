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18:52, 4 июня 2025Мир

Северная Корея подняла перевернувшийся эсминец

NBC News: Северная Корея подняла перевернувшийся эсминец
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Северная Корея подняла и перевела в равновесное состояние перевернувшийся эсминец класса «Чхве Хён», который частично затонул в ходе церемонии спуска на воду. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«После аварии Северная Корея заявила, что задержала нескольких чиновников, а Ким Чен Ын приказал восстановить судно до заседания правящей партии в этом месяце. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что рабочие порта в Чхонджине сделали значительный шаг к этой цели», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что западные военные аналитики сомневаются в скорой возможности восстановить судно. По их словам, верфь в Чхонджине специализируется на ремонте рыболовных суден и не предназначена для восстановления военных кораблей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду, как нужно. Церемония проходила 21 мая в Чхонджине. Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

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