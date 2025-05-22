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04:27, 22 мая 2025Мир

В Северной Корее при спуске эсминца на воду произошел инцидент

Авария произошла при спуске военного корабля Северной Кореи на воду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Северокорейский глава Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония проходила 21 мая в Чхонджине. «Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки», — сказано в сообщении. Как уточняется, спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, также нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища корабля.

Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии. По его словам, этот вопрос связан с «авторитетом государства».

В конце апреля в КНДР состоялись первые испытания боевой применимости систем вооружений нового многоцелевого северокорейского эсминца «Чхве Хён». На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын. Тогда северокорейский лидер высоко оценил подготовку боевой применимости систем вооружений эсминца.

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