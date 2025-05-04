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15:31, 4 мая 2025Мир

Ким Чен Ын увидел танки и порассуждал о революции

Ким Чен Ын посетил танковый завод и высказался о второй бронетанковой революции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи (Корейская народно-демократическая республика, КНДР) Ким Чен Ын посетил танковый завод и высказался о второй бронетанковой революции. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что замена устаревшей бронетехники — самый важный вопрос в обеспечении вооруженных сил страны.

«Обновление систем бронетехники наших вооруженных сил в целом в кратчайший срок является важной задачей для осуществления грандиозного замысла и стратегического намерения ЦК партии добиться второй бронетанковой революции», — порассуждал он.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее состоялись испытания вооружений нового эсминца.

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