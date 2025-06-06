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16:27, 6 июня 2025Экономика

Трамп задумался о продаже Tesla после ссоры с Маском

WSJ: Трамп задумался о продаже своей красной Tesla после ссоры с Маском
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп задумался о продаже своего красного электрокара Tesla после ссоры с главой компании Илоном Маском. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В начале года, когда компания Tesla подешевела на 45 процентов и растеряла весь рост после победы Трампа на президентских выборах в США, американский лидер пообещал поддержать фирму и приобрести себе новый автомобиль бренда. Он заявил, что купит себе совершенно новую Tesla, чтобы выразить доверие и поддержку Илону Маску, которого он назвал великим американцем.

Однако впоследствии между Трампом и Маском разгорелся конфликт: миллиардер раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым». В свою очередь, Трамп пообещал отрезать проекты Маска от госфинансирования и расторгнуть с ним контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов.

Президент заявил, что Маск был в курсе о деталях готовящегося законопроекта, а претензии возникли лишь из-за сокращения льгот для производителей электромобилей. По информации Bloomberg, за минувшие сутки Маск потерял около 34 миллиардов долларов из-за стремительного падения стоимости Tesla.

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