Валиева опубликовала фото в платье-рубашке с глубоким декольте

Фигуристка Валиева опубликовала фото с отдыха в платье-рубашке с декольте

Российская фигуристка Камила Валиева показала новые фотографии с отдыха. Она поделилась ими в своем Telegram-канале.

Валиева опубликовала снимок на фоне заката на океане. На нем спортсменка сидит в кресле в белом платье-рубашке с глубоким декольте.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.