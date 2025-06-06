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20:47, 6 июня 2025Ценности

Валя Карнавал снялась в расстегнутых шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах на заднем сиденье красного кабриолета. Она позировала в полупрозрачном коричневом кроп-топе и джинсовых мини-шортах, на которых расстегнула ширинку.

В то же время знаменитость распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками на веках и розовой помадой на губах. Кроме того, она продемонстрировала пирсинг в пупке и массивные золотистые браслеты на запястье.

В июне Карнавал пожелала пользователям сети удавиться из-за обвинений в пластике.

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