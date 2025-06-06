Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 6 июня 2025Из жизни

Загадочная пуля попала в голову спящей девочке

People: В США шальная пуля попала в голову спящей девочке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jay Rembert / Unsplash

В американском штате Южная Каролина врачи борются за жизнь семилетней девочки, которой в голову попала загадочная пуля. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 июня, в городе Пейджленд. Семилетняя Скайлар Бейкер спала в своей комнате ночью, когда рядом с ее дом прозвучали выстрелы. Одна пуля пробила стену дома и попала девочке в голову. Ее срочно доставили в больницу в критическом состоянии.

В полиции заявили, что выстрелы были произведены из проезжавшего по улице автомобиля, а в Бейкер попала шальная пуля. При этом правоохранители признались, что пока не смогли найти виновных, хотя у них есть подозреваемые.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

«Семилетняя девочка не заслужила этого безрассудного акта насилия. Сердце обливается кровью, когда ребенок страдает от действий человека, которому плевать на жизни других», — сказано в заявлении полиции.

В данный момент Бейкер все еще находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого, имя которого пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи спасли иностранца с пулей в мозге. Пациента доставили для срочной операции из Сомали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

    Опубликовано видео сильного пожара на окраине Энгельса после атаки БПЛА

    Система ПВО сбила шесть летевших в сторону Москвы БПЛА

    Опубликовано фото пострадавшего от БПЛА ЖК в Энгельсе

    Два подмосковных аэропорта временно ограничили работу

    Жилая многоэтажка загорелась в Москве

    Загадочная пуля попала в голову спящей девочке

    Глава МИД Польши обратился к Маску со словами о сложности политики

    Момент взрыва БПЛА у жилого комплекса попал на видео

    Мерц ответил на критику Маска словами «Германии не нужны лекции»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости