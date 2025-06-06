Загадочная пуля попала в голову спящей девочке

People: В США шальная пуля попала в голову спящей девочке

В американском штате Южная Каролина врачи борются за жизнь семилетней девочки, которой в голову попала загадочная пуля. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 июня, в городе Пейджленд. Семилетняя Скайлар Бейкер спала в своей комнате ночью, когда рядом с ее дом прозвучали выстрелы. Одна пуля пробила стену дома и попала девочке в голову. Ее срочно доставили в больницу в критическом состоянии.

В полиции заявили, что выстрелы были произведены из проезжавшего по улице автомобиля, а в Бейкер попала шальная пуля. При этом правоохранители признались, что пока не смогли найти виновных, хотя у них есть подозреваемые.

«Семилетняя девочка не заслужила этого безрассудного акта насилия. Сердце обливается кровью, когда ребенок страдает от действий человека, которому плевать на жизни других», — сказано в заявлении полиции.

В данный момент Бейкер все еще находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого, имя которого пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи спасли иностранца с пулей в мозге. Пациента доставили для срочной операции из Сомали.