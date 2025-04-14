Врачи спасли пациента с пулей в мозге

В Индии врачи извлекли пулю из мозга сомалийца

В Индии нейрохирурги извлекли пулю из мозга иностранца. Об этом пишет The Hindu.

26-летний Гулем Мохамуд Херси из Сомали получил опасное огнестрельное ранение на родине. Оттуда его экстренно перевезли в больницу в Хайдарабаде без сознания в надежде на квалифицированную помощь. Пациент поступил в больницу с серьезными неврологическими нарушениями.

Операция прошла успешно. Врачи спасли Херси жизнь и сохранили все неврологические функции. Сомалиец поблагодарил их за помощь.

Это был исключительно редкий случай. Пуля находилась в критически важной области мозга. Для ее извлечения потребовалось тщательное планирование и высокая точность, чтобы не нанести дополнительного вреда Лакшминатх Сивараджу старший консультант-нейрохирург

Ранее сообщалось, что 21-летний студент из Бразилии прожил с пулей в голове четыре дня. По словам студента, он не заметил выстрела и решил, что кто-то бросил в него камень, когда обнаружил кровь на голове.