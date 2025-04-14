Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:45, 14 апреля 2025Из жизни

Врачи спасли пациента с пулей в мозге

В Индии врачи извлекли пулю из мозга сомалийца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom

В Индии нейрохирурги извлекли пулю из мозга иностранца. Об этом пишет The Hindu.

26-летний Гулем Мохамуд Херси из Сомали получил опасное огнестрельное ранение на родине. Оттуда его экстренно перевезли в больницу в Хайдарабаде без сознания в надежде на квалифицированную помощь. Пациент поступил в больницу с серьезными неврологическими нарушениями.

Операция прошла успешно. Врачи спасли Херси жизнь и сохранили все неврологические функции. Сомалиец поблагодарил их за помощь.

Это был исключительно редкий случай. Пуля находилась в критически важной области мозга. Для ее извлечения потребовалось тщательное планирование и высокая точность, чтобы не нанести дополнительного вреда

Лакшминатх Сивараджустарший консультант-нейрохирург
Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Ранее сообщалось, что 21-летний студент из Бразилии прожил с пулей в голове четыре дня. По словам студента, он не заметил выстрела и решил, что кто-то бросил в него камень, когда обнаружил кровь на голове.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше