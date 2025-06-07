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21:17, 7 июня 2025Спорт

Главный тренер ЦСКА попрощался с командой

«Спорт-Экспресс»: главный тренер ЦСКА Николич попрощался с некоторыми игроками
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич попрощался с командой. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, специалист позвонил некоторым игрокам. Отмечается, что Николич поставил ультиматум руководству ЦСКА перед уходом. Он хотел, чтобы заместитель гендиректора Евгений Шевелев был уволен со своей должности.

Ранее стало известно, что Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и продолжит карьеру в греческом футбольном клубе АЕК. Уточнялось, что Николич договорился с АЕКом о сроках контракта и зарплате, однако греческий клуб пока не выплатил отступные армейцам.

Тренер связан с ЦСКА контрактом до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в прошедшем сезоне.

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