Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»

Алькарас победил Синнера и выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером и выиграл «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой испанца в пяти сетах со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Она длилась пять часов и 29 минут.

В полуфинале Синнер, впервые в карьере вышедший в решающую стадию турнира, оказался сильнее серба Новака Джоковича. Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Победительницей «Ролан Гарроса» в женском разряде стала американка Кори Гауфф. В решающем матче она победила белоруску Арину Соболенко.