Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
2:3
Завершен
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
Германия
0:2
Завершен
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. За 3-е место
Португалия
1:2
2-й тайм
live
Испания
Лига наций УЕФА|Лига А. Финал
Катержина Синякова
Завтра
17:00 (Мск)
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
Завтра
12:00 (Мск)
Полина Кудерметова
Хертогенбосх (ж)
22:08, 8 июня 2025Спорт

Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»

Алькарас победил Синнера и выиграл «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером и выиграл «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой испанца в пяти сетах со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Она длилась пять часов и 29 минут.

В полуфинале Синнер, впервые в карьере вышедший в решающую стадию турнира, оказался сильнее серба Новака Джоковича. Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Победительницей «Ролан Гарроса» в женском разряде стала американка Кори Гауфф. В решающем матче она победила белоруску Арину Соболенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

    Десятки БПЛА «Герань-2» заметили в украинском регионе

    Во Франции объяснили отсутствие реакции Запада на ситуацию с передачей тел ВСУ

    В Renault прокомментировали решение о производстве БПЛА на Украине

    Два человека пострадали в российском поселке при атаке БПЛА

    На Украине разозлились из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

    Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером

    Орбан пообещал Путину достойный прием в Венгрии

    Тренер назвал лучшие упражнения для трансформации тела после 40 лет

    Россиян предупредили о рисках при использовании QR-кодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости