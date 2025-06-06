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23:49, 6 июня 2025Спорт

Синнер обыграл Джоковича и впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»

Теннисист Янник Синнер обыграл Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Greene / The Cincinnati Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой итальянца в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Она длилась 3 часа и 16 минут. Синнер впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос».

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира, который прошел в четверг, 5 июня, спортсменка победила представительницу Польши Игу Швентек.

В 2024 году Синнер провалил два допинг-теста, однако избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем.

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