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19:39, 7 июня 2025Спорт

Соболенко проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Гауфф в финале «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой американки в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Она длилась 2 часа 38 минут.

Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира, который прошел в четверг, 5 июня, спортсменка победила представительницу Польши Игу Швентек.

Также впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос» итальянец Янник Синнер. В 1/2 финала спортсмен обыграл серба Новака Джоковича.

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