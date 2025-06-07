Соболенко проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой американки в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Она длилась 2 часа 38 минут.

Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира, который прошел в четверг, 5 июня, спортсменка победила представительницу Польши Игу Швентек.

Также впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос» итальянец Янник Синнер. В 1/2 финала спортсмен обыграл серба Новака Джоковича.