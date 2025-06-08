Белоруска Соболенко назвала какой-то шуткой погоду в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посетовала на погоду в финале «Ролан Гаррос», где она играла против американки Кори Гауфф. Ее слова с пресс-конференции передает «Чемпионат».

По словам спортсменки, ветер дул очень сильно и в какой то момент все выглядело как шутка. «Она била по мячу, и ветер придавал ее ударам скорости. Каждый раз я опаздывала. Плюс факт, что мы играли на грунте, где очень плохой отскок. Мне пришлось отходить назад в попытках сыграть такие мячи», — поделилась белоруска, добавив, что была не в состоянии.

Соболенко проиграла Гауфф в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Встреча длилась 2 часа 38 минут.

Соболенко — первая ракетка мира. Гауфф располагается в рейтинге вслед за ней на втором месте.