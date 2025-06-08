В Шереметьево прокомментировали данные об экстренной посадке Boeing-747

В Шереметьево заявили, что Boeing-747 «России» приземлился штатно

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing-747, который готовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево, приземлился штатно. Об этом сообщает РБК.

Вечером 8 июня пассажирский самолет Boeing-747 совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Борт летел из Москвы в Анадырь. Рейс стартовал из Шереметьево, однако вскоре начал готовиться к посадке. У него сработал датчик неисправности.

В конце мая самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. Он выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Якутск.