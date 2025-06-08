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23:45, 8 июня 2025Путешествия

В Шереметьево прокомментировали данные об экстренной посадке Boeing-747

В Шереметьево заявили, что Boeing-747 «России» приземлился штатно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing-747, который готовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево, приземлился штатно. Об этом сообщает РБК.

Вечером 8 июня пассажирский самолет Boeing-747 совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Борт летел из Москвы в Анадырь. Рейс стартовал из Шереметьево, однако вскоре начал готовиться к посадке. У него сработал датчик неисправности.

В конце мая самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. Он выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Якутск.

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