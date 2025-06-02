Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности из-за отказа двигателя

Aviaincident: Самолет S7 объявил сигнал срочности из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

31 мая российский Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Якутск. Во время полета экипаж доложил об отказе одного из двигателей и объявил сигнал срочности.

Сначала пилоты направили воздушное судно в якутский поселок Мирный, а затем решили следовать в вахтовый поселок Талакан в Амурской области. Дальнейшая судьба рейса не раскрывается.

Ранее в Салехарде собаки помешали пассажирскому самолету приземлиться. Прибывший из Тюмени борт был вынужден уйти на второй круг.