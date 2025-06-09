Алаудинов ответил «полку с автоматами» после требования проверить его слова о священнике

Алаудинов ответил на требование проверить его слова в адрес священника РПЦ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ответил на требования проверить его слова о священнике Русской православной церкви (РПЦ). Его слова приводит ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Ранее Алаудинов назвал «дебилом в рясе» схиигумена Гавриила из Валаамского монастыря. Перед этим в сети появился фрагмент проповеди священнослужителя РПЦ с критикой мигрантов.

Генерал напомнил, что извинился за свои слова в адрес Гавриила. «Но теперь мне присылают видео, где здоровые мужики в шортах из Москвы, целый полк, с автоматами и в бронежилетах, требуют провести в отношении меня проверку», — отметил он.

Вы здоровые ребята, молодцы. У меня здоровье пошатнулось, у тех, кто на фронте, — тоже. Мы не такие красивые, как вы, и не можем в шортах по Москве митинговать. Если вы такие герои — приезжайте сюда Апти Алаудинов генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов заявил, что отдал служению России 30 лет своей жизни. Он указал на недавнее изменение флага «Ахмата», на котором недавно появился христианский крест. Своим критикам он посоветовал еще раз посмотреть ранее опубликованный ролик. «Где вы там услышали угрозы?» — поинтересовался офицер.

Генерал заявил, что «Ахмат» — подразделение, в котором вместе сражаются представители всех представленных в России религиозных конфессий. Он рассказал, что 9 мая глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание Героя Чеченской Республики 15 бойцам, 9 из них — русские. «Хотите сказать, что я против православия? У вас не получится», — заключил он.

Ранее координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин отказался принимать извинения Алаудинова. Он заявил, что генерал извинился перед Гавриилом исходя только из его возраста, а не сути сказанного священником.