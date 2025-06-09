Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Магдалена Френх
Лондон (ж)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 4-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 3-й матч
09:24, 9 июня 2025Спорт

Дом победителя Лиги чемпионов ограбили в Каннах

Дом футболиста ПСЖ Кварацхелии ограбили в Каннах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Дом футболиста ПСЖ Хвичи Кварацхелии ограбили во Франции. Об этом сообщается на странице Geo Team в соцсети X.

Инцидент произошел в доме в Каннах, где проводили отпуск Кварацхелия, полузащитник французского клуба «Сент-Этьен» Зурико Давиташвили и их семьи. Злоумышленники украли драгоценности, сумки и часы. Из людей никто не пострадал.

3 июня стало известно, что Кварацхелия представлен в Грузии к ордену Победы имени Святого Георгия. Он был удостоен награды за победу в Лиге чемпионов.

31 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0. Кварацхелия забил один из мячей в ворота итальянского клуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили «стадо самолетов» на авиабазе в Ровенской области

    Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ возле Дзержинска

    Появились подробности о расследовании подрыва ветерана СВО Гурциева

    Стало известно об аресте причастного к подрыву ветерана СВО Гурциева

    Пропавшую почти три месяца назад российскую школьницу достали из залива

    Стало известно о грозящих бывшей жене Бондарчука двойных штрафах

    Стало известно о горячей обстановке на покровском направлении

    Польша вернула поднятые из-за якобы активности России истребители

    Названы российские вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников

    В России захотели в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости