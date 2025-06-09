Дом победителя Лиги чемпионов ограбили в Каннах

Дом футболиста ПСЖ Кварацхелии ограбили в Каннах

Дом футболиста ПСЖ Хвичи Кварацхелии ограбили во Франции. Об этом сообщается на странице Geo Team в соцсети X.

Инцидент произошел в доме в Каннах, где проводили отпуск Кварацхелия, полузащитник французского клуба «Сент-Этьен» Зурико Давиташвили и их семьи. Злоумышленники украли драгоценности, сумки и часы. Из людей никто не пострадал.

3 июня стало известно, что Кварацхелия представлен в Грузии к ордену Победы имени Святого Георгия. Он был удостоен награды за победу в Лиге чемпионов.

31 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0. Кварацхелия забил один из мячей в ворота итальянского клуба.