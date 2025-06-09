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20:47, 9 июня 2025Спорт

Карпин оценил игру Сафонова в матче с Нигерией

Карпин назвал хорошей игру Сафонова в матче с Нигерией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру вратаря национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Нигерией. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист назвал ее хорошей. «Один сейв, один привоз. Вышел в ноль. Правильно сделал, что отказался от награды лучшего игрока», — заявил Карпин.

Тренер добавил, что отпустил Сафонова из расположения сборной, так как вратарь захотел увидеться с родными. «Завтра играет Андрей Лунев», — отметил Карпин.

10 июня сборная России проведет выездной товарищеский матч с Белоруссией. 6 июня команда Карпина дома сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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