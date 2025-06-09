Орудовавшего в российском регионе в 90-е лесного маньяка обнаружили в составе ВСУ

Расправившийся с 13 россиянами лесной маньяк Ворошилов вступил в ряды ВСУ

Расправившийся с 13 россиянами в Самарской области уроженец Луганской области Дмитрий Ворошилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Дмитрий Ворошилов, получивший прозвище «лесной маньяк» совершал свои преступления в 90-е годы в Самарской области. Он нападал на влюбленные пары, которые приезжали в лес на автомобилях, чтобы заняться сексом. Маньяк изощренно расправлялся с потерпевшими, нанося им множество колото-резаных ран. Как выяснилось, преступления Ворошилов совершал из-за психических отклонений, его жертвами стали не менее 13 человек.

Ворошилов родился и вырос в Лоскутовке Луганской области. Во время службы попал по распределению в Самарскую область. Там дослужился до майора внутренней службы и стал начальником службы безопасности туберкулезной ИК-19.

«Лесного маньяка» искала следственная группа из 29 человек. После составления фоторобота, на Ворошилова написали заявления сотрудницы ИК-19, они рассказали, что он бил их и угрожал расправами. Его генетический материал совпал с тем, что был на одной из жертв.

В 2012-м маньяка выпустили на свободу, и он уехал в свою родную деревню в Луганской области, а в 2022-м он переехал в Днепропетровскую область, там и вступил в ряды ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили об участии в боях в Курской области бывших осужденных.