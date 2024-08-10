В ВСУ заявили об участии в боях в Курской области бывших осужденных

В ВСУ рассказали об участии в боях в Курской области украинских осужденных

В боях, идущих на территории Курской области, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие бывшие осужденные. Об этом со ссылкой на украинского офицера с позывным Алекс сообщает издание «Страна».

По словам военного, задачи заключенными «выполняются без замечаний». В материале отмечается, что официального подтверждения такой информации не поступало.

Ранее Le Monde писала, что уже около 5,5 тысячи осужденных вступили в ряды ВСУ. Также указывалось, что треть согласившихся служить заключенных были осуждены за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.

В Курской области, где после попытки прорыва украинских войск пятый день идут бои, введен режим контртеррористической операции. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.