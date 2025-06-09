Появились подробности об атаковавших Чувашию беспилотниках

Shot: Атаковавшие Чувашию беспилотники несли на себе пять килограммов пластита

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Чувашию, несли на себе пять килограммов пластита. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, дроны с взрывчаткой запускались из Днепропетровской и Полтавской областей Украины, где находится центр запуска и управления беспилотников ВСУ. Летательные аппараты, по предварительным данным, преодолели около 1200 километров.

Над Чувашией, согласно информации канала, сбили беспилотники типа «Лютый». Один летательный аппарат до республики не долетел — его сбили над Нижегородской областью.

Ранее в сети появились кадры момента атаки ВСУ на регион. Также был опубликован момент мощного взрыва в Чувашии.

ВСУ атаковали Чувашию ночью 9 июня. Как сообщил губернатор Олег Николаев, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения в Чебоксарах. Кроме того, дроны сбили в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

По данным Минобороны, всего над Россией сбили 49 дронов. Помимо Чувашии, под удар попали Курская, Нижегородская, Орловская, Воронежская, Брянская и Белгородская области.