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17:16, 10 июня 2025Экономика

Дефицит российского бюджета вырос

Дефицит бюджета России в январе-мае составил 3393 миллиарда рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Дефицит федерального бюджета по итогам первых пяти месяцев 2025 года достиг 3,393 триллиона рублей, следует из предварительной оценки Министерства финансов России, размещенной на сайте ведомства. Согласно опубликованным данным, в мае показатель вырос примерно на 160 миллиардов.

В Минфине уточнили, что сейчас он на 2,663 триллиона рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также там вновь, как и по итогам января — апреля, указали, что текущие показатели бюджетного дефицита обусловлены прежде всего опережающим финансированием расходов в январе, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, что, впрочем, «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год».

Падение нефтегазовых доходов РФ, как также стало известно во вторник, в мае ускорилось. Снижение показателя год к году составило 14,4 процента.

Госдума на фоне этого одобрила во втором чтении увеличение дефицита бюджета страны с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона. Соответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение депутатов 12 мая.

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