Дефицит российского бюджета вырос

Дефицит федерального бюджета по итогам первых пяти месяцев 2025 года достиг 3,393 триллиона рублей, следует из предварительной оценки Министерства финансов России, размещенной на сайте ведомства. Согласно опубликованным данным, в мае показатель вырос примерно на 160 миллиардов.
В Минфине уточнили, что сейчас он на 2,663 триллиона рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также там вновь, как и по итогам января — апреля, указали, что текущие показатели бюджетного дефицита обусловлены прежде всего опережающим финансированием расходов в январе, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, что, впрочем, «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год».
Падение нефтегазовых доходов РФ, как также стало известно во вторник, в мае ускорилось. Снижение показателя год к году составило 14,4 процента.
Госдума на фоне этого одобрила во втором чтении увеличение дефицита бюджета страны с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона. Соответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение депутатов 12 мая.