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14:18, 10 июня 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по кафе в российском приграничном регионе

Mash: Дрон ВСУ ударил по кафе в Белгородской области, два человека пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский в Белгородской области, когда там находились люди. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате атаки в российском приграничном регионе пострадали два человека. Предположительно, удар по точке общепита произошел в 13:30.

Другие подробности происшествия сейчас выясняются. Власти Белгородской области пока комментариев по ситуации не давали.

До этого сообщалось об атаке ВСУ по автозаправке Teboil в Белгороде. В результате пострадали четыре человека, одну женщину спасти не удалось.

Еще раньше украинская сторона атаковала культурно-досуговый центр в Рыльском районе Курской области.

ЖЗЛ
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