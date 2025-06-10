Дрон ВСУ ударил по кафе в российском приграничном регионе

Mash: Дрон ВСУ ударил по кафе в Белгородской области, два человека пострадали

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский в Белгородской области, когда там находились люди. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате атаки в российском приграничном регионе пострадали два человека. Предположительно, удар по точке общепита произошел в 13:30.

Другие подробности происшествия сейчас выясняются. Власти Белгородской области пока комментариев по ситуации не давали.

До этого сообщалось об атаке ВСУ по автозаправке Teboil в Белгороде. В результате пострадали четыре человека, одну женщину спасти не удалось.

Еще раньше украинская сторона атаковала культурно-досуговый центр в Рыльском районе Курской области.