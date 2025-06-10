«Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

Мединский: Россияне требуют жестких ответов после атак Украины по территории РФ

После атак Украины по территории России граждане требуют более жестких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с журналистом RT Риком Санчесом.

Он пояснил, что на позиции россиян сказались атаки Киева, в частности, недавний подрыв моста в Брянской области. Мединский добавил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм и после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров.

После этого граждане требуют: нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров Владимир Мединский помощник президента России

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на поезд. Жертвами происшествия стали 7 человек, еще 104 пострадали. Одной из версий был назван подрыв, за несколько дней до происшествия в этом районе была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Мединский назвал условия достижения договоренностей с Украиной

Мединский подчеркнул, что власти Киева должны следовать интересам Украины, а не Европы для сделки с Россией.

Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях Владимир Мединский помощник президента России

По его словам, проблема мирного процесса на Украине заключается в запретах со стороны Европы для Киева. «Те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины», — сказал чиновник.

Мединский также заявил, что киевская делегация в 2022 году рассказала о воспрепятствовании заключению договора, который был согласован российской стороной. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор 15 апреля 2022 года, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.

Помощник президента увидел в глазах украинцев нежелание воевать

В глазах участников украинской делегации в ходе переговоров с Россией в Стамбуле, особенно среди военных, чувствовалось нежелание воевать, отметил Мединский.

Я вижу в их глазах нежелание воевать. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это Владимир Мединский помощник президента России

По его словам, при взгляде на украинских военных, сидевших напротив во время переговоров, у него возникало ощущение, что они «ничем не отличаются от русских».

2 июня в Стамбуле прошли вторые переговоры России и Украины. Они продлились около часа.

Помощник российского президента заявил, что Киеву был передан меморандум по урегулированию конфликта. По его словам, документ состоит из двух частей.

В ходе переговоров делегации договорились об обмене телами в формате «6000 на 6000». «Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными. Вторая категория — это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет: "всех на всех"», — уточнил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

