Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

В Москве суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте мэра Красноярска Логинова

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Басманный районный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей мэра Красноярска.

Логинов занимает должность градоначальника с сентября 2022 года. До этого он работал главой администрации Свердловского и Советского районов, был замруководителя департамента муниципального заказа администрации города.

Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Ранее была обнародована аудиозапись разговора директора строительной компании, который сообщил, что договорился с Логиновым.

Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.

Он был этапирован из Красноярска в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство СК о мере пресечения.

Ему вменяется получение незаконного вознаграждения на сумму более 180 миллионов рублей в период с 2018 по 2024 год. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли перспективы задержанного мэра Красноярска.