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11:56, 10 июня 2025Силовые структуры

Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

В Москве суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте мэра Красноярска Логинова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Басманный районный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей мэра Красноярска.

Логинов занимает должность градоначальника с сентября 2022 года. До этого он работал главой администрации Свердловского и Советского районов, был замруководителя департамента муниципального заказа администрации города.

Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Ранее была обнародована аудиозапись разговора директора строительной компании, который сообщил, что договорился с Логиновым.

Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.

Он был этапирован из Красноярска в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство СК о мере пресечения.

Ему вменяется получение незаконного вознаграждения на сумму более 180 миллионов рублей в период с 2018 по 2024 год. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли перспективы задержанного мэра Красноярска.

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