Появилось видео с задержанным мэром Красноярска из закрытого суда

Суд закрыл процесс после доставки мэра Красноярска Логинова

Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

Начало событий в новости Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

Задержанного за взятки мэра Красноярска Владислава Логинова доставили в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде и предоставили видео.

На кадрах виден чиновник, который сидит за стеклом в зале суда.

Как уточняют «Известия», суд закрыл процесс по его делу и рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в закрытом режиме. Логинов обвиняется в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей в период с 2018 по 2024 год. По версии следствия, деньги он получал от гендиректора коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

Ранее градоначальника этапировали в столицу.

