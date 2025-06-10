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10:59, 10 июня 2025Спорт

В РФС высказались о составе участников РПЛ на следующий сезон

Митрофанов о составе участников РПЛ на следующий сезон: Решения пока нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о составе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, решения пока нет. «Все зависит от членов бюро исполкома РФС, нет возможности на них повлиять в плане сроков», — заявил Митрофанов.

Ранее позицию о составе участников РПЛ на следующий сезон высказали клубы лиги, а также команды ФНЛ. Большинство представителей обеих лиг выступили за участие в турнире «Пари Нижнего Новгорода».

30 мая Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Он допускал вариант, при котором число участников РПЛ сократят до 15.

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