В РФС высказались о составе участников РПЛ на следующий сезон

Митрофанов о составе участников РПЛ на следующий сезон: Решения пока нет

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о составе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, решения пока нет. «Все зависит от членов бюро исполкома РФС, нет возможности на них повлиять в плане сроков», — заявил Митрофанов.

Ранее позицию о составе участников РПЛ на следующий сезон высказали клубы лиги, а также команды ФНЛ. Большинство представителей обеих лиг выступили за участие в турнире «Пари Нижнего Новгорода».

30 мая Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Он допускал вариант, при котором число участников РПЛ сократят до 15.