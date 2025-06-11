Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Блинкова
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Маккензи Макдональд
0:0
1-й сет
live
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:05 (Мск)
Гретье Миннен
Хертогенбосх (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
11:00 (Мск)
Кэти Бултер
Лондон (ж)
Флорида Пантерз
13 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 4-й матч
16:00, 11 июня 2025Спорт

Глава WADA призвал США отменить «Олимпиаду на стероидах»

Глава WADA Банька призвал США не допустить проведения «Олимпиады на стероидах»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Витольд Банька

Витольд Банька. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал США отменить Enhanced Games («Олимпиаду на стероидах»). Его слова передает РИА Новости.

По мнению Баньки, данные соревнования являются угрозой для глобального антидопингового сообщества. «Эта инициатива пытается нормализовать использование потенциально опасных препаратов в спорте. Она угрожает проделанной годами работе по защите атлетов, публичному здравоохранению и этике спорта», — заявил он.

Глава WADA подчеркнул, что участники турнира не будут приветствоваться в легитимном спортивном сообществе. «В преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе мы не можем позволить затмить праздник спорта этой циничной акцией. WADA призывает власти США не допустить проведения "Игр на стероидах", в интересах всех атлетов и чистоты спорта этот проект должен быть остановлен», — заключил Банька.

«Олимпиаду на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, который запланирован на май 2026 года, атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Организаторы пригласили российских спортсменов принять участие в турнире. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против проведения соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

    Суд освободил от наказания осужденного на 12 лет бывшего главу российского банка

    Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

    Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Основательницу «Медузы» объявили в России в розыск

    В Польше восхитились российской ракетой Х-101

    Бывшего адвоката оппозиционного экс-мэра Урлашова отправили под арест

    «Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости