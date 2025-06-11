Глава WADA призвал США отменить «Олимпиаду на стероидах»

Глава WADA Банька призвал США не допустить проведения «Олимпиады на стероидах»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал США отменить Enhanced Games («Олимпиаду на стероидах»). Его слова передает РИА Новости.

По мнению Баньки, данные соревнования являются угрозой для глобального антидопингового сообщества. «Эта инициатива пытается нормализовать использование потенциально опасных препаратов в спорте. Она угрожает проделанной годами работе по защите атлетов, публичному здравоохранению и этике спорта», — заявил он.

Глава WADA подчеркнул, что участники турнира не будут приветствоваться в легитимном спортивном сообществе. «В преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе мы не можем позволить затмить праздник спорта этой циничной акцией. WADA призывает власти США не допустить проведения "Игр на стероидах", в интересах всех атлетов и чистоты спорта этот проект должен быть остановлен», — заключил Банька.

«Олимпиаду на стероидах» решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире, который запланирован на май 2026 года, атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Организаторы пригласили российских спортсменов принять участие в турнире. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против проведения соревнований.