Россиян пригласили на «Олимпиаду на стероидах»

Организаторы Enhanced Games пригласили на соревнования российских спортсменов

Организаторы Enhanced Games, которые носят неофициальное название «Олимпиада на стероидах», пригласили на соревнования российских спортсменов. Об этом сообщает Odds.ru.

В пресс-службе соревнований заявили, что поддерживают участие российских спортсменов. Они подчеркнули, что на Enhanced Games спортсмены соревнуются как индивидуальные участники. «Конечно, многие будут демонстрировать свою национальность, что мы разрешим», — добавили организаторы.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступили против проведения «Олимпиады на стероидах». В совместном заявлении они сочли соревнования опасными для здоровья.