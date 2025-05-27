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20:57, 27 мая 2025Спорт

Россиян пригласили на «Олимпиаду на стероидах»

Организаторы Enhanced Games пригласили на соревнования российских спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Enhanced Games / YouTube 

Организаторы Enhanced Games, которые носят неофициальное название «Олимпиада на стероидах», пригласили на соревнования российских спортсменов. Об этом сообщает Odds.ru.

В пресс-службе соревнований заявили, что поддерживают участие российских спортсменов. Они подчеркнули, что на Enhanced Games спортсмены соревнуются как индивидуальные участники. «Конечно, многие будут демонстрировать свою национальность, что мы разрешим», — добавили организаторы.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступили против проведения «Олимпиады на стероидах». В совместном заявлении они сочли соревнования опасными для здоровья.

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