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17:36, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущая «Ревизорро» рассказала об адском стрессе

Летучая заявила, что создание «Ревизорро» и «Нового Ревизорро» приносит стресс
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Елена Летучая заявила, что создание таких проектов как «Ревизорро» и «Новый Ревизорро» приносит большой стресс. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам Летучей, и в старой, и в новой программе команда испытывает безумное напряжение при разработке темы выпуска. Помимо того, съемки тоже трудны, потому что процесс может пойти не так, как запланировано.

«Сказать, что мы провели полгода в состоянии адского стресса — ничего не сказать», — добавила Летучая, говоря о работе над «Новым Ревизорро». Она пояснила, что, несмотря на серьезную подготовку к съемкам, команда проекта никогда не может быть до конца уверена в том, что им получится собрать достаточно нужного материала для полноценного выпуска.

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Ранее на телеканале «Пятница!» анонсировали выход «Нового Ревизорро» с Летучей. Уточнялось, что программа будет посвящена расследованием в сфере мошенничества.

О том, что Летучая вернулась на «Пятницу!» после многолетнего перерыва, стало известно в октябре. Она стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований.

Летучая вела «Ревизорро» до 2017 года с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой она инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам.

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