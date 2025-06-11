KP.RU: WSJ побоялся полностью опубликовать заявления Мединского

Издание The Wall Street Journal (WSJ) побоялось полностью опубликовать заявления помощника президента России Владимира Мединского, сделанные во время интервью с ним в Стамбуле. В страхе перед этим западное СМИ обвинил портал KP.RU.

«Американское издание побоялось просто опубликовать позицию России. Вместо этого на каждую фразу Мединского журналисты попытались найти опровержение — от официальных лиц Украины», — отметил автор материала.

Он упрекнул западных коллег в том, что те опубликовали комментарии украинских спикеров, отвечавших на те или иные заявления Мединского, и назвал их бездоказательными. Кроме того, ему не понравилось, что последние удары по территории Украины были выставлены «актами агрессии».

«Так интервью превратилось в борьбу спокойной откровенности Мединского, который как никто умеет аргументировать свои слова, и истеричных попыток Киева опровергнуть очевидное», — констатировал автор.

Ранее Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев, старшего и младшего, — о том, кто из них умнее и важнее. По его словам, противостояние лишь углубляет противоречия между двумя странами, и именно поэтому Россия стремится как можно скорее его закончить.