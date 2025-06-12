Черчесов стал кандидатом на пост главного тренера сборной Польши

Российского тренера Станислава Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Черчесов стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Предыдущий тренер Михал Пробеж покинул команду поражения от Финляндии (1:2) в отборочном матче к чемпионату мира-2026 и конфликта с форвардом Робертом Левандовски.

27 января Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана. Он возглавлял команду с июня 2024-го. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.