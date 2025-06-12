Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Адриан Маннарино
Хертогенбосх (м)
Диана Шнайдер
2:1
Завершен
Кэти Бултер
Лондон (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 4-й матч
Габриэль Диалло
Завтра
13:30 (Мск)
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
22:10, 12 июня 2025Спорт

Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную

Черчесов стал кандидатом на пост главного тренера сборной Польши
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российского тренера Станислава Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Черчесов стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Предыдущий тренер Михал Пробеж покинул команду поражения от Финляндии (1:2) в отборочном матче к чемпионату мира-2026 и конфликта с форвардом Робертом Левандовски.

27 января Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана. Он возглавлял команду с июня 2024-го. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    В Индии уточнили число погибших в результате авиакатастрофы

    На Западе обвинили Зеленского в давлении на Европу

    Российский посол рассказал об «украинском проекте» Запада

    Российский посол выразил надежду на развитие отношений с Арменией

    Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов нашелся

    Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

    Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости