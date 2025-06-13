Опубликованы кадры мощного взрыва в Иране

Mehrnews: В иранском городе Тебриз прогремел мощный взрыв

В иранском городе Тебриз в районе местного аэропорта прогремел мощный взрыв. Кадры происшествия опубликовало издание Mehrnews.

«Аэропорт Тебриза сейчас», — отметило издание.

Ранее сообщалось о том, что на ядерном объекте в иранском городе Натанзе прогремел еще один взрыв. Не уточняется, какой ущерб был нанесен этому объекту. IRIB также опубликовал снимок, на котором видно большое облако черного дыма.

Ранее об ударе по ядерному объекту в Натанзе сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также рассказал, что под удар попали иранские физики-ядерщики.

Иран был атакован Израилем в ночь на 13 июня. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пояснил, что это был превентивный удар.