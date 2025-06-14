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10:43, 14 июня 2025Спорт

53-летний Ягр заявил о неготовности завершать карьеру

53-летний форвард «Кладно» Яромир Ягр заявил о неготовности завершать карьеру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gene Puskar / AP

Чешский форвард «Кладно» Яромир Ягр высказался о продолжении карьеры. Об этом сообщает TNT.

53-летний хоккеист отметил, что не готов уходить из спорта. «Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится тренироваться. Я не хочу толстеть. Я сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, поэтому чувствую себя чуть лучше», — заявил спортсмен.

В декабре прошлого года Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии. «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — иронизировал он.

Ягр известен по выступлениям за девять различных клубов НХЛ. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» форвард дважды завоевывал Кубок Стэнли. В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.

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