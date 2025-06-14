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11:43, 14 июня 2025Спорт

В РФС высказались о назначении Карпина в «Динамо»

РФС не возразил против назначения Карпина главным тренером московского «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) не против назначения главного тренера сборной страны Валерия Карпина в московское «Динамо». Об этом в пресс-службе РФС заявили ТАСС.

Там отметили, что на данном этапе не возражают против совмещения тренером постов. «При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», — подчеркнули в РФС.

О назначении Карпина в «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт со специалистом рассчитан на три года.

С февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от международных турниров. Национальная команда может проводить только товарищеские матчи.

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