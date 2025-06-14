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21:06, 14 июня 2025Мир

В Тегеране произошли взрывы

В Тегеране произошли взрывы, слышны звуки воздушной тревоги
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

В столице Ирана Тегеране произошли взрывы, в городе слышны звуки воздушной тревоги. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Другие подробности в данный момент не приводятся.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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