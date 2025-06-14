В Тегеране произошли взрывы, слышны звуки воздушной тревоги

В столице Ирана Тегеране произошли взрывы, в городе слышны звуки воздушной тревоги. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Другие подробности в данный момент не приводятся.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.