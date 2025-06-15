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15:03, 15 июня 2025Спорт

Футболист «Оренбурга» застрял в Иране

Футболист «Оренбурга» Сахархизан застрял в Иране
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Саид Сахархизан

Саид Сахархизан. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Иранский футболист «Оренбурга» Саид Сахархизан застрял на родине и не может приехать в Россию. Об этом сообщили в клубе, передает РИА Новости.

По информации источника, у нападающего возникли сложности с вылетом из Ирана. В клубе выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

Сахархизан выступает за «Оренбург» с июля 2024-го. В минувшем сезоне он провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что полузащитник махачкалинского «Динамо» и сборной Ирана Мохаммад Хоссейннежад также находится на родине. Отмечалось, что футболист находится на связи, но вылететь из Ирана пока не может.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Исламская Республика в ответ на удары по ее территории начала военную операцию против Израиля.

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