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10:01, 15 июня 2025Спорт

Легионер «Зенита» захотел вернуться в Бразилию

Легионер «Зенита» Энрике захотел вернуться в бразильский «Ботафого»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Луис Энрике

Луис Энрике. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Легионер «Зенита» Луис Энрике захотел вернуться в Бразилию. Его слова приводит Ge.globo.

Энрике признался, что желает вернуться в «Ботафого». «Хочется вернуться, я вижу, как команда снова усиливается, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи — и правда, хочется вернуться», — заявил он.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025-го. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Энрике — самый дорогой легионер Российской премьер-лиги (РПЛ). Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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