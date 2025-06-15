Легионер «Зенита» захотел вернуться в Бразилию

Легионер «Зенита» Энрике захотел вернуться в бразильский «Ботафого»

Легионер «Зенита» Луис Энрике захотел вернуться в Бразилию. Его слова приводит Ge.globo.

Энрике признался, что желает вернуться в «Ботафого». «Хочется вернуться, я вижу, как команда снова усиливается, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи — и правда, хочется вернуться», — заявил он.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025-го. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Энрике — самый дорогой легионер Российской премьер-лиги (РПЛ). Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.