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22:06, 16 июня 2025Мир

МИД опубликовал информацию для находящихся в Иране и Израиле россиян

МИД посоветовал россиянам в Иране и Израиле не приближаться к военным объектам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gideon Markowicz / Reuters

Министерство иностранных дел РФ посоветовало россиянам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

В частности, гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото- и видеосъемку, а также неукоснительно выполнять указания местных властей. Кроме того, при необходимости следует направляться в укрытия или убежища.

Такие указания даны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее из-за ухудшения обстановки в Иране консульский отдел посольства России в Тегеране объявил о временной приостановке работы. До этого, 15 июня, Министерство экономического развития России рекомендовало туристическим операторам и агентствам отказаться от продажи услуг и туров в Иран и Израиль, а гражданам — воздержаться от поездок туда.

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