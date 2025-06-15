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19:04, 15 июня 2025Мир

Консульство России в Иране остановило работу

Консульский отдел посольства России в Иране сообщил о приостановке работы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Из-за ухудшения обстановки в Иране консульский отдел посольства России в Тегеране объявил о временной приостановке работы. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства.

Связаться с российским посольством при необходимости можно по телефону (круглосуточная горячая линия) или через мессенджер WhatsApp.

Дипломаты попросили россиян и проживающих в Иране соотечественников быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных объектов и не вести фото- и видеосъемку в любых частях страны.

Ранее 15 июня Министерство экономического развития России рекомендовало туристическим операторам и агентствам отказаться от продажи услуг и туров в Иран и Израиль, а гражданам — воздержаться от поездок туда. В ведомстве напомнили, что клиенты, уже оплатившие путевки, могут потребовать разрыва договора в одностороннем порядке и компенсации.

Поводом для предупреждений стал беспрецедентный обмен ударами между Ираном и Израилем. В Тель-Авиве объяснили начало операции «Восстающий лев» необходимостью ответа на растущую ядерную угрозу со стороны Ирана. На выезде из Тегерана наблюдаются многокилометровые пробки, а среди жителей нарастает паника.

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