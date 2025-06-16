На Украине отреагировали на дебош гимнастов в отеле после провала на турнире

На Украине назвали позором дебош гимнастов в отеле после провала на ЧЕ

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на то, что члены сборной страны Олег Верняев и Владислав Грико устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы (ЧЕ) в Лейпциге. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

Захарова назвала позором всего украинского спорта поведение гимнастов. «Люди, представляющие на международной арене нашу страну, не могут так поступать», — заявила она.

Ранее стало известно, что Верняев и Грико сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.