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00:15, 15 июня 2025Спорт

На Украине отреагировали на дебош гимнастов в отеле после провала на турнире

На Украине назвали позором дебош гимнастов в отеле после провала на ЧЕ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на то, что члены сборной страны Олег Верняев и Владислав Грико устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы (ЧЕ) в Лейпциге. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

Захарова назвала позором всего украинского спорта поведение гимнастов. «Люди, представляющие на международной арене нашу страну, не могут так поступать», — заявила она.

Ранее стало известно, что Верняев и Грико сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.

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