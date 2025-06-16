«Пари Нижний Новгород» объявил имя нового главного тренера

Шпилевский стал главным тренером «Пари Нижний Новгород»

Новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Алексей Шпилевский. Об этом объявлено на сайте клуба.

Контракт с 37-летним белорусским специалистом рассчитан на три года. До этого он возглавлял кипрский «Арис» и казахстанский «Кайрат» и привел оба клуба к званиям чемпионов страны.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение оставить «Пари НН» в Российской-премьер-лиге (РПЛ). Команда заменила подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

12 июня «Пари НН» уволил с поста главного тренера Виктора Гончаренко. Под руководством белорусского специалиста клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи, где уступил «Сочи».