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18:43, 16 июня 2025Спорт

«Пари Нижний Новгород» объявил имя нового главного тренера

Шпилевский стал главным тренером «Пари Нижний Новгород»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Алексей Шпилевский. Об этом объявлено на сайте клуба.

Контракт с 37-летним белорусским специалистом рассчитан на три года. До этого он возглавлял кипрский «Арис» и казахстанский «Кайрат» и привел оба клуба к званиям чемпионов страны.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение оставить «Пари НН» в Российской-премьер-лиге (РПЛ). Команда заменила подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

12 июня «Пари НН» уволил с поста главного тренера Виктора Гончаренко. Под руководством белорусского специалиста клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи, где уступил «Сочи».

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