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19:14, 16 июня 2025Силовые структуры

Попавшего на свадьбу сына главного вора в законе Киргизии назвали смотрящим за славянами

Россиянина Овчинникова арестовали в Киргизии за связи с главным вором в законе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Киргизии арестовали 50-летнего россиянина Дмитрия Овчинникова, которого заподозрили в связях с криминальным миром республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии местных правоохранителей, мужчина по прозвищу Димон известен в воровской среде, его называют киллером и смотрящим за русскоязычными заключенными — славянами на севере Киргизии.

Овчинников отрицает эти обвинения. Силовики пришли за ним весной, узнав, что он в 2021 году попал на свадьбу сына главного вора в законе Киргизии Камчибека Кольбаева (Коля Киргиз), которого в 2023 году ликвидировал спецназ в центре Бишкека.

Овчинников проживает в республике с женой и четырьмя детьми. Он работал охранником, риелтором и управляющим в клинике. У него российское гражданство. С началом специальной военной операции мужчина поддерживал бойцов отряда БАРС-1, отправлял им гуманитарную помощь за свой счет.

Теперь он просит не бросать его на произвол местных властей, за него вступились бойцы СВО. 9 июня в суде Овчинников передал адвокату записку, в которой рассказал, что в камере его избили люди в масках, применили электрошокер и вынуждали признать вину. У россиянина начались проблемы со здоровьем.

Об уроженце Иссык-Кульской области Кольбаеве известно, что он был коронован в Москве 6 ноября 2008 года кланом Деда Хасана. Он создал империю транснациональных группировок. Правительство США внесло Кольбаева в список «братского круга». После его ликвидации активы Коли Киргиза стоимостью 1 миллиард долларов перешли государству.

Спустя год главный вор в законе Киргизии «воскрес» — его заприметили в Петербурге.

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