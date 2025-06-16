Приговор бывшему замглавы Минэнерго России признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор экс-замглавы Минэнерго Тихонову

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему замглавы Минэнерго России Анатолию Тихонову, получившему пять лет и четыре месяца лишения свободы по уголовному делу о растрате 272 миллионов рублей, выделенных бюджетом на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Приговор вступил в силу, тем не менее защита экс-чиновника намерена оспаривать его дальше вплоть до Верховного суда России. Тихонов настаивает на своей невиновности. По решению суда он должен выплатить штраф в 501 миллион рублей.

В марте 2024 года Мещанский суд Москвы признал экс-замминистра виновным в должностных преступлениях — растрате 272 миллионов рублей и получении взяток на сумму 77 миллионов рублей и 580 тысяч долларов. Ему назначили наказание и сразу же освободили после оглашения приговора в связи с отбытием срока под следствием в СИЗО.

Тихонова арестовали в 2020 году. Также были наложены обеспечительные меры на его имущество — банковские счета, акции и доход от ценных бумаг, а также особняк на Рублевке в Подмосковье, квартиру на Патриарших прудах в Москве, недвижимость за границей, один миллион евро на счете его сына и еще 43 миллиона евро на счетах его компании в Монако.

