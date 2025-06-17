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17:49, 17 июня 2025Экономика

Европе предсказали возврат к российскому газу

Экономист Гулиев: Ряд стран Европы могут вернуться к импорту газа из России
Кирилл Луцюк

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Стабильное снабжение энергоносителями остается приоритетным для некоторых государств Европейского союза. Об этом заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, экономист Игбал Гулиев. Его процитировали «Известия».

Так он прокомментировал призыв Австрии возобновить закупки российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. Гулиев назвал эту инициативу логичной в сложившейся экономической ситуации. Он полагает, что если Вена сможет реализовать такой шаг, то ее примеру могут последовать и другие страны. В первую очередь речь идет о Центральной и Восточной Европе. Как следствие, ЕС может пересмотреть свою стратегию и отдать предпочтение такой политике, в которой на первом месте стоит экономическая целесообразность.

Ранее сообщалось, что, по мнению госсекретаря Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер, следует сделать так, чтобы нынешнюю ситуацию с поставками российских углеводородов в ЕС можно было бы пересмотреть, после того как на Украине прекратится вооруженный конфликт. Однако еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен убежден, что мирное соглашение не должно привести к тому, что Европа снова начнет импортировать российский газ.

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