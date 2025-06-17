Карапетян прокомментировал обыски у себя фразой «люди дали отпор»

Карапетян об обысках: Простые люди дали отпор

Президент российской компании «Ташир» Самвел Карапетян прокомментировал обыски у себя дома. Его слова приводит Russia Today (RT) в своем Telegram-канале.

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — прокомментировал Карапетян. Он также сообщил, что улица у его дома сейчас перекрыта полностью.

17 июня обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами». Главред Russia Today Маргарита Симонян возмутилась угрозами Пашиняна, заявив, что премьер-министр «раздухарился, как бессмертный».

